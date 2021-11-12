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Yerel Ali Erbaş'tan talimat: Camilerde saf düzeni normalleşiyor
Yerel

Ali Erbaş'tan talimat: Camilerde saf düzeni normalleşiyor

Koronavirüs tedbiri kapsamında camilerde uygulanan sosyal mesafe uygulaması, farz namazlar için kalkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 15:21:00 -
Ali Erbaş'tan talimat: Camilerde saf düzeni normalleşiyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla yayınlanan genelge ile cami ve mescitlerde normal saf düzenine geçildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla yayınlanan genelge şöyle:

"Covid-19 algını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır.

Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kalma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür. Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaat ile kılınan farz namazlarının normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."

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