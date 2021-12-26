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İSLAM Ali Erbaş'tan Recep Uyar için taziye mesajı
İSLAM

Ali Erbaş'tan Recep Uyar için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, ezanı 5 farklı makam okuyuşuyla tanınan Yeşil Cami müezzini Recep Uyar'a Allah'tan rahmet diledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 19:57:00 -
Ali Erbaş'tan Recep Uyar için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan Yeşil Cami müezzini Recep Uyar'a Allah'tan rahmet diledi.

Erbaş'tan taziye mesajı

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okuduğu ezanlarla nice gönülleri fetheden ve İslam'a ısınmasına vesile olan Bursa Yeşil Cami müezzini Recep Uyar hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

İslamiyet'i ezanla tanıtan müezzinden kötü haber!
İslamiyet'i ezanla tanıtan müezzinden kötü haber!

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İslamiyet'i ezanla tanıtan müezzinden kötü haber!

 

 

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