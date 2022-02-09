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Gündem Ali Erbaş acı haberi duyurdu
Gündem

Ali Erbaş acı haberi duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanlarından, emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Hamza Aktan, vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 17:09:00 -
Ali Erbaş acı haberi duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Prof. Dr. Hamza Aktan'ın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanlarımızdan, emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Hamza Aktan hocamıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

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