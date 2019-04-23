Ali Ece, Karius'a seslendi: Konsantrasyonun kötü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 29. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Tivibuspor'da Ali Ece müsabakayı yorumladı.

''Antrenmanlarda çalışmadan orada o topun başına geçilmez''

Başta Ljajic olmak üzere sahada frikik denince daha önce akla gelen isimler var. Hakikaten topun başına güvenle geçti. Takım arkadaşı Güven'le değil de, kendi özgüveniyle. Antrenmanlarda çalışmadan orada o topun başına geçilmez. Beşiktaş kulübünde, personele, takım arkadaşlarına nasıl çalıştığını sordum. Gol vuruşu, duran top ve birçok ekstra antrenman yaptığını söylüyorlar.

"Beşiktaş çok zor bir deplasmandan 3 puandan fazlasını aldı''

Bir takımda birden fazla frikikçi olmasının zararı yok. Kagawa bekleneni veremedi ve çilingir olamadı. Oradan çilingir gerekiyordu. Burak Yılmaz o çilingir oldu. Beşiktaş çok zor bir deplasmandan 3 puandan fazlasını aldı.

Karius'a seslendi!

Karius'a gelelim. Bu ne konsantrasyon bozukluğudur? 62. dakikada maç 1-1. Beşiktaş'ın hücum sürekliliği var, senin ayakların o kadar kötü değil, konsantrasyonun kötü."