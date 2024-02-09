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Spor Ali Çamlı duyurdu: açığa dair Kayserispor'da tahtası açıldı deyip flaş açıklama yaptı! Satın almak istediğini alabilecek
Spor

Ali Çamlı duyurdu: açığa dair Kayserispor'da tahtası açıldı deyip flaş açıklama yaptı! Satın almak istediğini alabilecek

Yeniakit Publisher
2024-02-09 00:57:00 - 2024-02-09 01:01:39
Ali Çamlı duyurdu: açığa dair Kayserispor'da tahtası açıldı deyip flaş açıklama yaptı! Satın almak istediğini alabilecek

Ali Çamlı duyurdu: Kayserispor'da transfer tahtası açıldı: Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Çamlı,"Son bir hafta içinde FIFA'daki 6 dosyayı kapatabilmek için yoğun çaba sarf ettik. Artık oyuncu satın alabilecek!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Çamlı,"Son bir hafta içinde FIFA'daki 6 dosyayı kapatabilmek için yoğun çaba sarf ettik. Bu dosyalar için yaklaşık 5 milyon euro ödeme yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ali Çamlı, kulübün transfer yapmasına engel olan borçlarının ödendiğini bildirdi.

Çamlı, devre arasında takıma yeni oyuncu katabilmesi için 6 dosyaya ilişkin borçları ödediklerini söyledi.

Kayserispor'un hak ettiği yere gelebilmesi için gece, gündüz çalıştıklarını belirten Çamlı, "Son bir hafta içinde FIFA'daki 6 dosyayı kapatabilmek için yoğun çaba sarf ettik. Bunların içinde Bernard Mensah ilgili dosya, Rio Ave ve Boavista Kulübü dosyası ve FIFA'dan tarafından usulsüz işlemlerden dolayı verilen bir ceza dosyası vardı. Önceki gün Denis Alibec dosyasını kapattık. Bugün de Kayserispor'a büyük yük olan Andrea Bertolacci dosyasıyla ilgili ödememizi yaptık. Bu dosyalar için yaklaşık 5 milyon euro ödeme yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

3 İSİMLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Çamlı, anlaşmaya vardıkları İtalya'nın Frosinone takımında forma giyen Faslı santrfor Mehdi Bourabia, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın Haitili forveti Duckens Nazon ve son olarak VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda yer alan Özbek orta saha Otabek Shukurov ile yarın sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.
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Kayserispor taraftarına da çağrıda bulunan Çamlı, "Taraftarımız gönlünü ferah tutsun. Bu kulübün başarısı için uykusuz kalan çok insan var." dedi.

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