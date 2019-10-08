Ali Babacan'ın ekibinde yer alıyordu! Nihat Ergün'ün ardından bir isim daha istifa etti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün'ın istifası sonrası AK Parti Kocaeli eski milletvekili Eyüp Ayar'ın da istifa kararı aldığı iddia edildi.08 Ekim 2019 Salı 17:59
AK Parti’nin 105’inci Kocaeli İl Danışma Meclisi'ne geçtiğimiz aylarda eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile birlikte katılmayan eski vekil Eyüp Ayar'ın partisinden istifa ettiği öne sürüldü.
Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile Kocaeli'de yapılan yeni parti toplantısına katılan Kocaeli eski milletevekili Eyüp Ayar, AK Parti'den istifa etme kararı aldı.
Nihat Ergün'ün istifa kararı
Sitemize istifa kararını açıklayan Nihat Ergün, “13 Eylül’de saat 06.15 itibariyle istifa ettim” demişti.
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