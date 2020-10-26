Ali Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan alçak provokasyonları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu. Erdoğan'ın çağrısına aklında karşı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Macron'u sevindirecek ifadeler kullandı.

Karar TV'de sorularını cevaplayan Babacan, küreselleşen bir dünyada herhangi bir ürünün sadece bir ülkenin malı olmadığını savunarak boykot kararının çocukça olduğunu iddia etti.

"Bunlar çocukça şeyler"

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısına ilişkin şunları söyledi:

"48 saat sonra unutulur. Ne zaman içeride gündem sıkışsa böyle bir çıkış yapıyorlar. Küreselleşen bir dünyada herhangi bir ürün sadece bir ülkenin malı değildir. Türkiye'de üretilen Fransız markalı ürünler var. Onları da mı boykot edeceğiz? Orada bizim vatandaşlarımız çalışıyor. Bunlar çocukça şeyler. Tamamen hikaye."