Ali Babacan'dan ittifak açıklaması!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçime hazır olduklarını, erken seçimle ilgili bir sorunlarının olmadığını belirterek "Hem ittifak hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu seçim kararı alındığı noktada bizim netleştireceğimiz konulardır. O güne kadar bu hususta hiçbir şey söylemeyeceğiz" açıklamasını yaptı.



Ardahan’ın Posof ilçesinde partisinin 1’nci Olağan Kongresine katılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün akşam saatlerinde kent merkezinde bir restoranda STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Daha sonra kaldığı otelde basın toplantısı düzenleyen Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İttifak konusunda konuşan Ali Babacan, "DEVA Partisi'nin varlığından haberdar olmayan vatandaşlarımız var. Özellikle kırsal alanlara gittikçe ve yaş ilerledikçe farkındalık biraz zayıflıyor. Dolayısıyla bizim önceliğimiz vatandaşımızın partimizin farkında olmasını sağlamak. İttifak konusu hiçbir siyasi partilerle görüşmemizde geçmedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi de hiçbir siyasi parti ile yaptığımız görüşmede geçmedi. Hem ittifak hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu seçim kararı alındığı noktada bizim netleştireceğimiz konulardır. O güne kadar bu hususta hiçbir şey söylemeyeceğiz. Ama tabi ki her siyasi partinin genel başkanı her parti örgütü tarafından, hem de bu partiyi destekleyen vatandaşlar tarafından bakıldığında doğal bir adaydır” dedi.