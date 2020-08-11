Ali Babacan'dan erken seçim iddiası
AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, erken seçim konusunda iddialarda bulundu.
Parti kurma hevesi ile DEVA'yı kuran Ali Babacan, ekonomiye yönelik saldırıları fırsat bilerek erken seçim için tarih verdi.
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Türkiye'de 2023 öncesinde bir erken seçim yapılacağını öne sürdü.
Babacan, Türk ekonomisine yönelik eleştiriler getirerek 2021 ila 2022 arasında bir seçim yapılacağını tahmin ettiğini söyledi.
Eski ekonomi bakanının sözleri, bazı vatandaşların tepkisini çekti.