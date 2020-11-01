Ali Babacan'dan Burhan Kuzu mesajı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Ali Babacan, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ali Babacan, ‘Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum’ dedi.