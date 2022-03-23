Ali Babacan mide bulandırmaya devam ediyor

Nedim Şener, FETÖ'yü savunur mahiyette açıklamalar yapmaya devam eden Ali Babacan'a çok sert tepki gösterdi. Şener, Hürriyet'teki "FETÖ’cülerin devası" başlıklı yazısında "Partisinden casus çıkıyor, FETÖ’cü çıkıyor, FETÖ’cüleri savunuyor, onların derdine deva olmaya çalışıyor yani o görevini yapıyor. Ama asıl utanması gerekenler 'Ortak noktalarımız yüzde 99' deyip bunlarla aynı masayı paylaşanlardır” ifadelerini kullanıp özetle şunları kaydetti:

“Ali Babacan mide bulandırıcı rahatlığına devam ediyor...

Bakanlık yaptığı dönemde, FETÖ’nün “İzmir Casusluk kumpası”nın bir parçası olan Ali Babacan, 2016 yılında beraat ile sonuçlanan dava hakkında 2020 yılında gazeteci Cüneyt Özdemir’in “İzmir Askeri Casusluk ve Şantaj davası nedeniyle pek çok üst düzey bürokrat sizin soruşturma izni vermeniz dolayısıyla görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Pek çoğunun suçsuzluğu da kanıtlandı. Bu yüzden kendinizi suçlu hissediyor musunuz?” sorusunu, “Bunlar epey bir geçmişte kalan konular” diye geçiştirdi.

(…)

PARTİ KURUCUSU CASUS ÇIKTI

Babacan, Deva Partisi’nde kurucu olan Metin Gürcan’ın yabancı ülkelere çalışan bir ajan olduğu ortaya çıktığında onu şöyle savunmuştu: “Metin Gürcan hakkında isnat edilen suçlamanın yasal unsurlarının oluşmadığı çok açıktır. Somut bir delil ortaya konulamamıştır. Bundan sonraki adli süreç içerisinde de arkadaşımızın yanında olacağız.”

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, verdiği bilgiler karşılığında yabancı elçilik görevlilerinden zarf içinde para alan Metin Gürcan’ın, yabancı istihbarat servisleri, resmi yazışmalarında “Gurmet” kod adlı haber elemanı olduğu belirtildi.

(…)

Babacan bu hafta da “... Bağımsız ve tarafsız yargının altını özellikle çiziyorum. Hukuka aykırı işler yapanlar, demokrasimize kasteden, hukuk sistemimizi felç eden FETÖ’nün bulandırdığı suda temizlenemezler” dedi.

(…) Partisinden casus çıkıyor, FETÖ’cü çıkıyor, FETÖ’cüleri savunuyor, onların derdine deva olmaya çalışıyor yani o görevini yapıyor. (…) Ama asıl utanması gerekenler “Ortak noktalarımız yüzde 99” deyip bunlarla aynı masayı paylaşanlardır. Babacan hastalıklı açıklamalar yapacağına elinde ne delil varsa kamuoyuna açıklamalı ve mahkemelere koşmalıdır.”