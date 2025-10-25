  • İSTANBUL
Gündem Ali Babacan AKİT TV'de canlı yayında
Gündem

Ali Babacan AKİT TV'de canlı yayında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya konuk oldu.

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ali Babacan,, DEVA Partisi’ni neden kurdu? Dış politika ve ekonomiye dair neler düşünüyor? Suriye’deki gelişmeler, Trump’ın Gazze Planı, İsrail yayılmacılığı... KKTC’de yeni dönem, Yeni Anayasa, Cemevlerine statü tartışması, Terörsüz Türkiye süreci ve gündeme dair onlarca soruya cevap veriyor.

4
Yorumlar

Bürütüs

Bu millet reisine ihanet edenleri hem sevmez hem unutmaz.

Seçmen olarak iktidar yolunda chp ye şans vereceğim

Aslında ülkece chp ye bir şans vermek gerekir. Özgür beyi dinliyorum çoğu söylediği doğru. Ülkede adalet yok adaleti yeniden tesis edecez suçluları yargılayacaz diyor. Bu çok yapıcı çok olumlu herşey den önce adalet adalet adalet.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )

