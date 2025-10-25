Ali Babacan AKİT TV'de canlı yayında
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya konuk oldu.
Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan önemli açıklamalarda bulunuyor.
Ali Babacan,, DEVA Partisi’ni neden kurdu? Dış politika ve ekonomiye dair neler düşünüyor? Suriye’deki gelişmeler, Trump’ın Gazze Planı, İsrail yayılmacılığı... KKTC’de yeni dönem, Yeni Anayasa, Cemevlerine statü tartışması, Terörsüz Türkiye süreci ve gündeme dair onlarca soruya cevap veriyor.
