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Medya Algıcı medyaya ibret olsun! Karar ve Sözcü çok fena yakalandı
Medya

Algıcı medyaya ibret olsun! Karar ve Sözcü çok fena yakalandı

Akit TV'de Manşetlerin Dili programında sol medyanın algı operasyonu ve yaşadığı başarısızlıklar ele alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 13:07:00 - 2022-07-14 13:42:43

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında muhalefet yandaşı medyanın yapmaya çalıştığı algı operasyonları ele alındı. Programda Karar gazetesinin orman yangınlarıyla ilgili algısının, Sözcü gazetesinin haberiyle çürüdüğü ifşa edildi.


Karar gazetesinin 'Gece görüşlü helikopterler ne oldu' diye sorduğu haber.


Sözcü gazetesinin gece görüşlü helikopterler ilk kez Datça'da kullanıldı haberi.

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