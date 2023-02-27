Algı operasyonu yapacağım derken! Kendi haberi ile kendisini rezil etti

Sözcü gazetesi bugün her zaman olduğu gibi yine yalan bir habere imza attı. "Son seçim anketi: AKP’nin oy oranında büyük düşüş

ALF Araştırma'nın şubat ayının üçüncü haftası yaptığı seçim anketine göre AKP'nin oy oranı yüzde 30’un altına indi." şeklinde verdiği haber kendisini rezil etti.

Sözcünün haberine göre bir önceki araştırmaya göre AK Parti oyları daha yüksekti ve son yapılan araştırmaya göre oy oranında düşüş vardı. Oysa durum hiç de öyle değil!



İşte aynı Araştırma şirketinin bir önceki verileri.

Sırf algı operasyonu yapmak için sipariş üzerine yapılan araştırmalar şöyle:

(Türkiye'de başka hiç bir ankette böyle sonuçlara ulaşılmıyor)



ÖNE ÇIKAN VİDEO



Görüldüğü gibi CHP'ye çalışan bu şirket kurulduğu günden itibaren CHP'yi anket listelerinin başına konumlandıran sonuçlar paylaşıyor. Hiçbir anket şirketinin anketinde AK Parti'nin yüzde 30'un altına düşmediği görülürken; ALF Araştırmanın bütün anketlerinde AK Parti CHP'nin altında görünüyor.



Bahse konu olan bir önceki (15 Eylül 2022) ankette görüldüğü gibi AK Parti CHP'nin altındayüzde 27.2 ile ikinci sırada görünüyor. Son yapılan ankette ise AK Parti'nin oyu yüzde 29.4 yani Ak Parti oylarında düşüş yaşanmamış aksine oylarını artırmış.

ALF araştırmanın Sözcünün manşetine taşıdığı araştırma sonuçları (En Son)



Sözcü gazetesi algı operasyonu yapacağım derken rezil olacağının farkında bile olmadan böyle bir habere imza atmış.

Görüldüğü gibi bir önceki ankete göre AK Partinin oyları düşmeyip artmış.



Peki Sözcünün güvenerek manşete taşıdığı, CHP'yi önceki araştırmalarda birinci gösteren bu şirket kim?



ALF ARAŞTIRMA HANGİ PARTİYİ DESTEKLİYOR?

ALF araştırma şirket kurulduğu günden itibaren CHP'yi anket listelerinin başına konumlandıran sonuçlar paylaşıyor. Hiçbir anket şirketinin anketinde AK Parti'nin yüzde 30'un altına düşmediği görülürken; ALF Araştırmanın bütün anketlerinde AK Parti CHP'nin altında görünüyor. Peki, ALF Araştırma kimin, sahibi kimdir?



ALF ARAŞTIRMA KİMİN SAHİBİ KİMDİR?

ALF Araştırma şirketi 20 Ekim 2022'de Ankara Çankaya'da kurulmuş.

Şirketin kurucusu ise Cumali Süslü isimli bir kişi görünüyor.

Süslü'nün resmi ikamet adresi ise Bursa'nın Nilüfer ilçesine kayıtlı.

Şirket 250 TL'lik 400 ayrı pay şeklinde kurulmuş. Toplam sermayesi ise 100.000 liradır.

Şirketin sadece CHP'yi anketlerde birinci sırada göstermek için kurulduğu tahmin ediliyor.