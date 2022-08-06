Aleyna Tilki'yi savunmak kimlere kaldı bakar mısınız?

Şarkıcı Nez geçtiğimiz akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı yaptığı ahlaksız tavırlarla gençliği zehirleyen Aleyna Tilki'ye övgüler yağdırdı. Geçtiğimiz günlerde cinsel hayatıyla ilgili bir soruya cevap veren asıl adı Nezihe Kalkan olan şarkıcı Nez, bir sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyerek büyük bir ahlaksızlığa imza atmıştı.

Şarkıcı Nez, geçtiğimiz gün Cihangir'de köpeği ile birlikte objektiflere takıldı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Nez, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Nez, muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Aleyna Tilki'nin açıklamalarına da değinen şarkıcı, "Ben de Aleyna'nın yaşlarındayken çok fazla başarıya imza atmış biri olarak ülkemde bazen umursanmıyordum. Yurt dışında, Londra'da kimsenin yapmadığı müzikallerde başrol oynadım, ülkemiz de yazılmıyordu. Aleyna'ya laf yok!" ifadelerini kullandı.