Aleyna Tilki’den bir skandal daha! Bu edepsize "dur" diyecek biri yok mu?

Gençlere örnek olarak gösterilen ve ahlaksız hareketleriyle tepki toplayan Aleyna Tilki isimli şarkıcı, bir skandala daha imza attı. İç çamaşırlarıyla direk dansı pozlarını paylaşan ahlaksız şarkıcı, sosyal medyada "Ayıp, hiç utanman yok mu" yorumları aldı.

Son dönemde şarkılarından ziyade sosyal medyadaki paylaşımları ile gündeme gelen Tilki, son paylaşımı ile yine gündeme geldi.

Geçtiğimiz gün "Eğer sesim çok iyi olmasaydı, dünya starı olma hayalim olmasaydı Las Vegas’taki en ünlü pole dancer olurdum. Sonra da tüm mirasımı insan duygularını araştırmak için bağışlardım" notu ile paylaşım yapan sözde şarkıcı, bu paylaşımından kısa süre sonra da utanmadan direk dansı pozlarını paylaştı. İç çamaşırlarıyla edep dışı pozlar veren Tilki'ye "Niye düzgün pozun yok?", "Ses yok erotik poz var" tepkileri geldi.