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Gündem Aleyna Tilki yine tilkilik peşinde! Bakın bu sefer sosyal ne dedi?
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Aleyna Tilki yine tilkilik peşinde! Bakın bu sefer sosyal ne dedi?

Laikçi yobazların her fırsatta gençlere ‘rol model’ olarak pohpohladığı Aleyna Tilki sonunda eğitimin de içine etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aleyna Tilki, “Ben öğretmen olsam kopya çekenleri görmezden gelirim. Onlar da emek harciyo sonuçta kopya çekerken yazık” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 22:43:00 -
Aleyna Tilki yine tilkilik peşinde! Bakın bu sefer sosyal ne dedi?

Magazin dünyasının çok küçük yaşlarından itibaren ‘cinsel obje’ olarak piyasaya sürdüğü Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından toplumu geren paylaşımlarını sürdürdü.

Kopya çekenleri görmezden gelirmiş!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tilki, “Ben öğretmen olsam kopya çekenleri görmezden gelirim. Onlar da emek harciyo sonuçta kopya çekerken yazık” ifadelerini kullandı.  



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