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Gündem Aleyna Tilki yine mide bulandırdı! Ahlaksızlıkta sınır tanımıyor
Gündem

Aleyna Tilki yine mide bulandırdı! Ahlaksızlıkta sınır tanımıyor

Son klibinde neredeyse anadan üryan sahneler yer alan ahlaksız şarkıcı Aleyna Tilki, yine şaşırtmadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 16:11:00 -
Aleyna Tilki yine mide bulandırdı! Ahlaksızlıkta sınır tanımıyor

 

Son klibinde neredeyse anadan üryan sahneler yer alan ahlaksız şarkıcı Aleyna Tilki, yine şaşırtmadı. İngilizce klibinde sütyeniyle kalması nedeniyle tartışma oluşturan Tilki'den yeni bir kepaze video geldi. Tilki, bu defa da bir konser etkinliği sırasında yaptığı ve "twerk" adı verilen rezil dansını paylaşarak ahlaksızlıkta zirvede olduğunu gösterdi.  

 

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