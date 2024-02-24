Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü

Aleyna Çakır olarak bilinen ve 21 yaşında öldürülen Sema Esen'in ailesiyle ilgili korkutan bir haber geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesinde bulunan ikametlerinde su kuyusuna düşen Hatun Esen ve düştüğü kuyudan eşini çıkartmak isteyen Mehmet Esen yaralandı. Yaralı çift Kaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı yaşanan olayla ilgili inceleme sürüyor.

Aleyna Çakır'ın, sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından dayak atılıp bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölüm olayı sosyal medyada gündem olmuştu. Sema Esen'in hayatını kaybetmesinin şüphelisi Ümitcan Uygun yargılandığı başka bir davadan da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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