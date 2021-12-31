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Spor Alex'ten heyecanlandıran paylaşım
Spor

Alex'ten heyecanlandıran paylaşım

Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 10:17:00 -
Alex'ten heyecanlandıran paylaşım

Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Sarı-Lacivertli ekibin eski futbolcularından Fabio Luciano'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Alex, akıllarda soru işareti bıraktı.
Vitor Pereira dönemi sonrası teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe 'de ismi adaylar arasında gündeme gelen Alex de Souza'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

Sarı-Lacivertli ekibin eski futbolcularından Fabio Luciano'nun, Mehmet Aurelio ve Alex'in bulunduğu "Bir gün yeniden birlikte" şeklindeki paylaşımını, kendi sosyal medya hesabından takipçilerine aktaran Alex, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Şu anda Brezilya ekiplerinden Sao Paulo’nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza'nın ismi, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor.

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