Forvet transferinde hedef değiştiren Sarı-lacivertlilerin, ismi daha önce de gündeme gelen Alexander Sörloth için devreye girdiği iddia edildi. Bunun üzerine Fenerbahçe taraftarı yeni aday için araştırmalara başladı. Peki, Alexander Sörloth kimdir? Alexander Sörloth hangi takımda, kaç yaşında? Alexander Sörloth'ün futbol kariyeri...

Doludizgin şekilde devam eden transfer döneminde yeni futbolcu iddiası, Fenerbahçe saflarından geldi. Fenerbahçe, Süper Lig'e dönmeye sıcak bakan Alexander Sörloth için devreye girdi. İşte, Alexander Sörloth ile alakalı önemli noktalar...

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

5 Aralık 1995, Trondheim doğumlu Alexander Sörloth, santrfor mevkiinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. RB Leipzig'den kiralık olarak La Liga takımlarından Real Sociedad'da forma giymektedir. Baş mevki santrafor olan futbolcu, ihtiyaç halinde kanatlar da görev üstlenebiliyor. Futbolcu sol ayağına hakim olması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

27 yaşındaki oyuncunun babası Göran Sörloth da kendisi gibi forvet olup, Norveç futbolunun en iyi forvet oyuncularından biriydi. Göran, 93-94 sezonunda Bursaspor'da forma giymiştir.

ALEXANDER SÖRLOTH'ÜN OYNADIĞI TAKIMLAR

Maçlarda gösterdiği gerek kondisyon gerek performansı ile uzun yıllar futbol camiasında adından söz ettireceği şimdiden öngörülen oyuncular arasında olan Alexander Sörloth'un oynadığı takımlar ise şöyle;

Rosenborg

Bodø/Glimt

Groningen

Midtjylland

Crystal Palace

Gent

Trabzonspor

RB Leipzig

22 Eylül 2020'de RB Leipzig için sağlık kontrollerinden geçen oyuncunun transferi gerçekleşmişti. 2 Aralık 2020'de Leipzig formasıyla ilk resmi golünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul Başakşehir ile oynanan grup maçının 90+2. dakikasında attı.

Leipzig'de beklenen performansı veremeyen futbolcu, 2021-22 sezonunun başında Real Sociedad'a kiralık olarak gönderildi.

ALEXANDER SÖRLOTH MAAŞI NE KADAR?

RB Leipzig'in 20 milyon Euro bonservis ödediği Alexander Sörloth için maaş konusunda da bonkör davrandığı ve Norveçli golcünün yıllık net olarak 3.3 milyon Euro alacağı daha önce belirtilmişti. Şu anda RB Leipzig, oyuncusunu 10 milyon euronun altında bir fiyata kiralamayacak.



