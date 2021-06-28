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Spor Alex de Souza hangi takımla anlaştı? Alex de Souza hangi takımı çalıştırıyor?
Spor

Alex de Souza hangi takımla anlaştı? Alex de Souza hangi takımı çalıştırıyor?

Fenerbahçe tarihine adını yazdıran, sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Alex de Souza teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıktı. Peki, Alex hangi takımı çalıştırıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 17:16:00 -
Alex de Souza hangi takımla anlaştı? Alex de Souza hangi takımı çalıştırıyor?

Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine adım attı. Peki, Alex hangi takımın başına geçti?

Alex de Souza hangi takımla anlaştı? Alex de Souza hangi takımı çalıştırıyor?

Alex de Souza, Brezilya'nın köklü ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 Takımı'nın başına geçti. Alex, Sao Paulo U20 takımıyla ilk maçına çıktı. Alex'in takımı Atletico Paranaense'yi 1-0 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.

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