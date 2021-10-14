Alex De Souza göreve gelebilir!

Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo, Hernan Crespo ile yolları ayırdı. Teknik direktörlük için Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'nın ismi de geçiyor. Sao Paulo'da Hernan Crespo bıraktı, gözler Alex de Souza'ya döndü.

Mücadelenin tüm hızıyla devam ettiği Brezilya Ligi’nde önemli bir gelişme yaşandı. Serie A’nın köklü ekiplerinden Sao Paulo, teknik direktörü Hernan Crespo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Arjantin futbolunun efsene golcüleri arasında yer alan Crespo, Şubat 2021'de Sao Paolo'nun başına geçmişti. Takımına Campeonato Paulista şampiyonluğu yaşatan teknik adam, Serie A sezonunda alınan kötü sonuçlarla beraber koltuğunu bırakmak zorunda kaldı.

Brezilya'da gözler Crespo’nun yerine gelecek çalıştırıcıya çevrildi. Sosyal medyada çıkan dedikodulara göre; Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza veya eski kaleci Rogerio Ceni takımın başına getirilebilir.

Alex De Souza, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamış ve Sao Paulo’nun U20 takımının başına geçmişti. Bu süreçle kendisini daha büyük hedeflere hazırlamak isteyen Alex, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’dan gelen teklifi de reddetmişti.