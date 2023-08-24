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Gündem Alevi derneklerinden 'şeriat' provokasyonu! Halkı böyle kışkırttı...
Gündem

Alevi derneklerinden 'şeriat' provokasyonu! Halkı böyle kışkırttı...

Yeniakit Publisher
2023-08-24 18:50:00 -
Alevi derneklerinden 'şeriat' provokasyonu! Halkı böyle kışkırttı...

Demokratik Alevi Dernekleri Başkanı Musa Kulu Medyascope'a yaptığı açıklamada Cumhur ittifakını hedef alarak kitlesini kışkırtmaya çalıştı.

AK Parti iktidarının İslam devleti kurma hazırlığı içinde olduğunu iddia ederek toplumu bölücü ifadeler kullanan Kulu, "Şu anda iktidarı elinde tutan MHP-AKP bloğu yani Cumhur İttifakı, 2025 yılında Türk İslam Cumhuriyeti’nin ilanı için çalışma yaptı." dedi.

'Herkes böyle bir hazırlığın farkında olmalı'

"Türkiye Cumhuriyeti kalkacak yerine Türkiye İslami Cumhuriyeti gelecek." iddiasını öne süren Kulu, şu ifadeleri kullandı:

İran İslam Cumhuriyeti gibi bir cumhuriyet olacak ama o Türk ve İslam olanların cumhuriyeti olacak. İran’daki gibi ahlak polisleri sokakta gezmeye başlayacak. Türkiye’de seküler yapısı, vicdanı olan aydını yazanı çizeri kim varsa herkes böyle bir hazırlığın farkında olmalı.

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