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Yerel Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi
Yerel

Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2024-04-18 10:17:00 -
Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda, apartman otoparkında bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktığı bildirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi ve küle döndü. Yangın sırasında çevrede bulunanlar panik yaşadı. Neyse ki, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde yangın daha büyük bir felakete dönüşmeden kontrol altına alındı.

 Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için detaylı bir soruşturma başlatılması muhtemel. Bu tür durumlarda hızlı ve etkili müdahalenin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Yangınların önlenmesi ve etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor.

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