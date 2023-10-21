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Yerel Alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi
Yerel

Alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-21 03:25:00 -
Alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Karabük'te boş arazide park halindeki otomobil çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Bulak köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen boş arazideki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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