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Yerel Alev alan aracı TOMA söndürdü
Yerel

Alev alan aracı TOMA söndürdü

Yeniakit Publisher
2023-06-12 18:58:00 -
Alev alan aracı TOMA söndürdü

Şırnak’ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, TOMA’nın müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, R.Ş'nin kullandığı 24 AK6 7183 Irak plakalı otomobil, Şırnak-Cizre karayolu Sanayi Sitesi polis güvenlik noktasına 200 metre kala motor kısmından alev aldı.

Dumanı görünce sürücünün emniyet şeridine çektiği araca güvenlik noktasındaki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale ederek, yangını söndürdü.

Otomobilde hasar meydana gelirken, araca yapılan müdahaleyi sürücü telefonu ile kayıt altına aldı.

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