  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim ALES'te kalem silgi veriliyor mu?
Eğitim

ALES'te kalem silgi veriliyor mu?

ALES 3 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava dakikalar kala pek çok aday ‘Sınavda kalem silgi dağıtılıyor mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 09:46:00 -
ALES'te kalem silgi veriliyor mu?

2022 ALES 3 bugün gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adaylar yanlarında kalem bulundurmalarının gerekli olup olmadığını araştırıyor.

ALES'te kalem silgi veriliyor mu?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına istenen belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23