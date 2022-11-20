2022 ALES 3 bugün gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adaylar yanlarında kalem bulundurmalarının gerekli olup olmadığını araştırıyor.

ALES'te kalem silgi veriliyor mu?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına istenen belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.