ALES/2 sonuçları açıklandı mı?
ALES sonuçları kaç sene geçerli olacak? ALES başvuruları 24 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde alındı. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES 2 sonuçları ayın kaçında ilan edilecek?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ağustos ayında gerçekleşti. Sınava girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, ALES sonuçları kaç yıl geçerli? ALES sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
ALES/2 sonuçları açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) 21 Ağustos Pazar günü yapıldı.
Sınavda adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü. Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES 2 sonuçları 9 Eylül 2022'de açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sayfasından erişim sağlayabilecek.