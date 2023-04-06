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Eğitim ALES/1 sınav giriş yeri öğren! 2023 ALES sınav belgesi indir
Eğitim

ALES/1 sınav giriş yeri öğren! 2023 ALES sınav belgesi indir

Yeniakit Publisher
2023-04-06 16:55:00 -
ALES/1 sınav giriş yeri öğren! 2023 ALES sınav belgesi indir

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na hazırlanan, giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak merakla beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Peki, ALES giriş belgesi nereden alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Nisan'daki 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

ALES/1 sınav giriş yeri öğren! 2023 ALES sınav belgesi indir

ÖSYM, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek 2023-ALES/1 katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanarak sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Belgelere, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

 
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