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Eğitim ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuç sorgulama ekranı
Eğitim

ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuç sorgulama ekranı

ALES sonucu öğren | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 17 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Merakla beklenen sonuçlar ise açıklandı. Peki, ALES sonuçları nereden nasıl öğrenilir? ALES sonuç ekranı

Yeniakit Publisher
2022-04-28 11:47:00 -
ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuç sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 17 Nisan Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM'den yapılan açıklamada ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar sınav sonuçlarını 28 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.

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