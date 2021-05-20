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Eğitim ALES sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

ALES sonuçları açıklandı mı?

ALES sonuçları için arama motorlarında sık sık araştırma yapan adaylar, ÖSYM’den konuya ilişkin yapılacak olan açıklamaları yakından takip ediyor. ÖSYM, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmuştu. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanır? ÖSYM açıklama yaptı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 17:02:00 -
ALES sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM’nin organize ettiği 2021 yılının ilk ALES sınavının sonuçları merak konusu oldu. Heyecanlı bekleyiş içerisinde olan adaylar, ALES sonuçları için arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Peki, ALES sonuçlarının açıklanmasına kaç gün kaldı?

ALES sonuçlarının açıklanmasına kaç gün kaldı?

ÖSYM’nin yayımladığı 2021 yılı sınav takvimine göre ALES/1 sonuçları27 Mayıs 2021 tarihinde belli olacak.

ALES sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek öğrenebilecek.

ALES sonucunu öğrenmek için TIKLAYIN

ALES puanının geçerlilik süresi kaç yıl?

Önceki yıllarda ALES puanının geçerlilik süresi 3 yıl olarak biliniyordu. Ancak yönetmelik kapsamında yapılan değişikliklerin ardından ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl oldu.

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