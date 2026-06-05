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Eğitim ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı
Eğitim

ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçları “sonuc.osym.gov.tr” adresinden öğrenebilirler.

Merakla beklenen ALES sonuçları açıklandı. ÖSYM, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan 2026-ALES/1 değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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