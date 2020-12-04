ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES-2 sınav tarihi

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda iki kez yapılmakta. 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020-ALES/1, korona nedeniyle 16 Ağustos 2020’de yapılmıştı. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecekti ancak aynen ALES-1 sınavında olduğu gibi korona tedbirleri kapsamında ÖSYM tarafından ertelendi. Peki ALES 2 ne zaman, hangi gün, yapılacak?

ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES ne zaman? ÖSYM’den ALES-2 sınavı başta olmak üzere aralık ayı içerisinde yapılması planlanan sınav tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı. ÖSYM, ALES sınavının ertelendiğini şu açıklama ile duyurdu: "Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."