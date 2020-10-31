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Eğitim ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2020-ALES/2
Eğitim

ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2020-ALES/2

Üniversitelerde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ile yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların tespitinde ilgili kurumların baz alacakları puanların belirlendiği sınava Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı yani ALES denilmekte. ALES sınavı için başvuruda bulunan adaylar ALES - 2 sınavının ne zaman yapılacağını merak etmekte. Peki 2020-ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 23:11:00 - 2020-10-31 23:12:24
ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2020-ALES/2

ALES nedir? Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi alanlara atanmak isteyenlerin girmek durumunda olduğu sınavdır. ALES sınavında yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar ALES sınavında başarılı sayılmaktadırlar. Lisansüstü eğitim programlarına seçme ve yerleştirme işlemleri için tüm üniversite kurumları ALES puanlarını kullanırlar. Peki ALES sınavı ne zaman yapılacak?

2020-ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES sınavı yapılmakta. ÖSYM, 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de tamamladı. ALES başvurusunda bulunanlar 2020-ALES/2 sınavına 6 Aralık'ta girecek.

ALES sınavı test konuları neler?

Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan testler uygulanır. ALES sınav süresi 180 dakikadır. Testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alır. 

ALES puanı nasıl hesaplanır?

 

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