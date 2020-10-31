ALES nedir? Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi alanlara atanmak isteyenlerin girmek durumunda olduğu sınavdır. ALES sınavında yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar ALES sınavında başarılı sayılmaktadırlar. Lisansüstü eğitim programlarına seçme ve yerleştirme işlemleri için tüm üniversite kurumları ALES puanlarını kullanırlar. Peki ALES sınavı ne zaman yapılacak?

2020-ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES sınavı yapılmakta. ÖSYM, 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-ALES/2), başvuruları 12 Ekim'de tamamladı. ALES başvurusunda bulunanlar 2020-ALES/2 sınavına 6 Aralık'ta girecek.

ALES sınavı test konuları neler?

Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan testler uygulanır. ALES sınav süresi 180 dakikadır. Testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alır.

ALES puanı nasıl hesaplanır?