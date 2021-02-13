ALES sınav yeri nasıl değiştirilir? ALES sınav yeri değiştir?
ALES sınav yeri değiştirilebiliyor mu? ALES'e girecek olan adaylar sınav yerlerinin değiştirip değişemediklerini merak ediyor. Peki, ALES sınav yeri nasıl değiştirilir? ALES sınav yerini değiştirmek mümkün mü?
Aralık ayında yapılması planlanan ALES/2 koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Sınav 21 Şubat 2021’de yapılacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS üzerinden indirebiliyor. Pek çok aday, sınav yerini değiştirip değiştiremeyeceklerini araştırıyor. Peki, ALES sınav yeri nereden nasıl değişir?
ALES sınav yeri nasıl değiştirilir? ALES sınav yeri değiştir?
ALES/2’ye girecek olanlar sınav merkezlerinin değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Sınav merkezlerinin değiştirilme tarihi sona erdi. Adaylar bu işlemi ocak ayı içerisinde yapmalıydı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için 21-22 Ocak 2021 tarihlerinde sınav merkezi tercihleri güncellenebilecektir" ifadelerini kullanmıştı.