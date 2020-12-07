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Eğitim ALES ne zaman yapılacak? ALES ne zamana ertelendi?
Eğitim

ALES ne zaman yapılacak? ALES ne zamana ertelendi?

6 Aralık'ta yapılması planlanan ancak sonrasında son dakika açıklaması ile iptal olan bu sınava katılım sağlayacak olan ALES sınavına ilişkin vatandaşlar detayları merak ediyorlar. ALES ne zaman yapılacak? ALES ne zamana ertelendi? şeklindeki sorular sınava katılacak olan adaylar tarafından sorgulanmakta. Peki, ALES ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:54:00 -
ALES ne zaman yapılacak? ALES ne zamana ertelendi?

ÖSYM aralık ayındaki sınavları erteledi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.

ALES sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin bir duyuru henüz yayınlanmadı.

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