ÖSYM yaptığı açıklamada 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının da ileri tarihe ertelendiğini ifade etmişti. Peki, ALES ne zaman yapılacak?

ALES ne zaman yapılacak?

6 Aralık 2020 Pazar günü yapılması planlanan ancak sonrasında son dakika açıklaması ile iptal olan bu sınava katılım sağlayacak olan vatandaşlar şimdilerde yeni sınav tarihi arayışına çıktı. Gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklaması şöyle;

"Değerli Adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Henüz sınavın yeni tarihleri belli olmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.