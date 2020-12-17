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Eğitim ALES ne zaman? | ALES tarihi açıklandı mı?
Eğitim

ALES ne zaman? | ALES tarihi açıklandı mı?

ALES 2 ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle aralık ayında yapılması gereken pek çok sınav ertelendi. Ertelenen sınavlardan biri de ALES/2 oldu. Sınava girecek olan adaylar yeni takvimin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ALES ne zaman? | ALES ne zamana ertelendi? | ALES ocak ayında mı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 08:18:00 -
ALES ne zaman? | ALES tarihi açıklandı mı?

ALES yeni tarih | Koronavirüs salgını yalnızca sağlık ve ekonomi alanlarını olumsuz etkilemedi. Pandeminin en çok etkilediği alanların bayında eğitim geliyor. Salgında vakaların artması, sınav ortamlarının alınacak tedbirlere rağmen sorun oluşturabilme ihtimaline karşı aralık ayındaki birçok sınav ertelendi. Peki, ALES/2 ne zamana ertelendi?

ALES ne zaman? | ALES tarihi açıklandı mı?

ÖSYM yaptığı açıklamada 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Söz konusu sınava hazırlananlar sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. ÖSYM tarafından sınav tarihlerine ilişkin bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

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YKS 2021 ne zaman? | YKS tarihi

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