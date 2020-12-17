ALES yeni tarih | Koronavirüs salgını yalnızca sağlık ve ekonomi alanlarını olumsuz etkilemedi. Pandeminin en çok etkilediği alanların bayında eğitim geliyor. Salgında vakaların artması, sınav ortamlarının alınacak tedbirlere rağmen sorun oluşturabilme ihtimaline karşı aralık ayındaki birçok sınav ertelendi. Peki, ALES/2 ne zamana ertelendi?

ALES ne zaman? | ALES tarihi açıklandı mı?

ÖSYM yaptığı açıklamada 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Söz konusu sınava hazırlananlar sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. ÖSYM tarafından sınav tarihlerine ilişkin bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.