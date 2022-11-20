ALES kaç saat sürecek? ALES 3 saat kaçta bitecek?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 20 Kasım Pazar günü gerçekleşiyor. Sınavın saat kaçta sona ereceği ise merak ediliyor.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 20 Kasım saat 10.15'te başlayacak. Hem sınava girenler hem de sınava giren yakınlarındanı bekleyenler 'Sınav saat kaçta bitecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.
ALES kaç saat sürecek? ALES 3 saat kaçta bitecek?
ALES saat 10.15'te başlayacak. Sınav için adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınav saat 13.00'te sona erecek.