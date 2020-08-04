ALES hangi üniversite kaç puanla alıyor? Üniversite ALES taban puanları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda dikkate alınıyor. Türkiye’deki üniversitelerde özellikle tezli yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayların bu sınava katılması gerekiyor. Üniversitelerde lisansüstü eğitim için adayların alması gereken minimum puanlar değişiklik gösteriyor. Sayısal 1-2 ve sözel 1-2 olarak 4 testte 120 soru yöneltilen adaylara 180 dakika süre tanınıyor. Sınavda adaylar matematik, geometri, sayısal mantık, Türkçe ve mantıksal akıl yürütme alanlarından yöneltilen soruları cevaplıyor.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları dışındaki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçları kullanılıyor. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebiliyor), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekiyor. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan da belirlenebiliyor. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabiliyor.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANSLARDA ARANMIYOR

Üniversitelerde tezli yüksek lisanslarda ALES şartı aranırken, tezsiz yüksek lisansların büyük çoğunluğunda bu zorunluluk bulunmuyor. Ancak ALES puanı istenmese bile, üniversitelerde çok rağbet edilen tezsiz yüksek lisans programlarında yüksek bir ALES puanı kabul şansını artırabiliyor.

Üniversite ALES taban puanları