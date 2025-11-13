ALES giriş belgeleri erişime açıldı! 2025-ALES/3 sınav giriş yeri öğrenme - ALES sınav giriş belgesi sorgulama

  • İSTANBUL
Son Haberler

23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Köstebek, kızıl saçlı kadın savcı

Borsa, Ekrem’in suç işlediğini satın almış! 142 ayrı suçtan cezalandırılmasına tepki yok ama…

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Deprem Sındırgı’yı ard arda vuruyor

Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu! Onlar Peygamberimize komşu oldular

Balıkesir'de korkutan deprem

13 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

ABD’de geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi: Hükümet yeniden açılıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

C130 kazasında kritik gelişme: Kara kutu Türkiye'ye geldi, teknik sorunlar inceleniyor
Eğitim

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-ALES/3'e girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İşte "2025-ALES/3 sınav giriş yeri öğrenme"nin "ALES sınav giriş belgesi sorgulama"nın cevabı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Kasım'da yapılacak 2025-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Eğitim

Eğitim

Gündem

1
DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti
Gündem

DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hindistan’daki terör eylemiyle ilgili olarak Türkiye’nin bağla..
Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!
Dünya

Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!

Türkiye’nin Suriye ve Gazze’deki etkinliğini kaleme alan Yahudi Prof. Kobi Michael, İsrael Hayom gazetesindeki köşesinde çarpıcı ifadeler ku..
İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti
Aktüel

İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti

İtalyan gazeteci-yazar Bosna Savaşı döneminde "eğlence için" Saraybosna'ya keskin nişancılık yapmaya gidiyorlar diye haber yapıp sanki çocuk..
