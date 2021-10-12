ALES 3 sınav ne zaman 2021? ALES 3 sınav başvuru tarihleri 2021

ALES 3 sınavı ne zaman yapılaca 2021? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 14 Ekim 2021 tarihine kadar sınava başvurabilecek. Geç başvuru tarihi ise 21 Ekim 2021 olarak belirlendi.

ALES 3 başvuru ücreti ne kadar?

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor. ALES başvuru ücreti 145 TL'dir. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

ALES sınavı nasıl yapılacak?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. 1.4. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/3 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/3 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır. 1.5. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES atanma puanı

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.