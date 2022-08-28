ALES 3 ne zaman başvuru yapılacak? 2022 ALES 3 hangi tarihte yapılacak?
ALES1 VE ALES2 sınavları yapıldı. Ardından ALES3 sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sınava giren adaylar ALES3 sınavının tarihi ile ilgili internette araştırıyor ve bilgilerini tazeliyorlar. “ALES 3 ne zaman yapılacak?” “ALES 3 hangi tarihte yapılacak?” gibi soruları merak ediyorsanız bu haberimizde detayları bulabilirsiniz. ALES 3 Ne zaman yapılacak? ALES 3 ne zaman başvuru yapılacak? 2022 ALES 3 hangi tarihte yapılacak? İşte tüm soruların cevapları...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ilk iki oturumu gerçekleşti. Sınava girecek olan adaylar ALES 3 için oldukça heyecanlı ve ne zaman yapılacak diye gün sayıyorlar. Henüz birçok aday ALES 3 sınavının tarihini bilmiyor. ALES/3 sınavlarının ne zaman yapılacağı, ÖSYM'nin 2022 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. İşte tarih bilgileri...
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Son bilgilere göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav için başvurular 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.
ALES SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ALES/2 sınav sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor.
ALES/3 sınav sonuçlarının 9 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.