ALES 3 ne zaman başvuru yapılacak? 2022 ALES 3 hangi tarihte yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ilk iki oturumu gerçekleşti. Sınava girecek olan adaylar ALES 3 için oldukça heyecanlı ve ne zaman yapılacak diye gün sayıyorlar. Henüz birçok aday ALES 3 sınavının tarihini bilmiyor. ALES/3 sınavlarının ne zaman yapılacağı, ÖSYM'nin 2022 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. İşte tarih bilgileri...

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Son bilgilere göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav için başvurular 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

ALES SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES/2 sınav sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

ALES/3 sınav sonuçlarının 9 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.