Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olanlar ‘ALES 3’te kaç soru?’ korusunu araştırıyor.

ALES 3 ne zaman? ALES üç saat kaçta kaç soru?

ALES 3 20 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da sona erecek. Sınav ise saat 10.15'te başlayacak. Sınav 150 dakika sürecek ve 13.00'te sona erecek.

Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin AİS web sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle indirebiliyor.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

Hafta sonu Nüfus Müdürlükleri açık mı?

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/3) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 20 Kasım 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.