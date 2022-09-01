ALES 3 başvuruları ne zaman? ALES 3 ne zaman 2022?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na hazırlananlar 'ALES 3 başvuruları ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar?
ALES’e hazırlananlar sınav başvurularının ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. ALES 3 başvuruları ne zaman yapılacak? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar?
ALES 3 başvuruları ne zaman? ALES 3 ne zaman 2022?
ALES 3 başvuruları 30 Eylül-10 Ekim 2022 tarihinde alınacak. Geç başvuru işlemi 18 Ekim'de yapılacak. ALES 3 başvuru ücreti 185 TL olarak açıklandı. Geç başvurularda ücret yüzde elli artırımlı olarak alınacak. ALES 3 sınavı 20 Kasım 2022'de yapılacak. Sonuçlar ise 9 Aralık 2022'de ilan edilecek.
ALES Matematik Konuları
Temel Kavramlar
Çözümleme
Bölme ve Bölünebilme
Asal Çarpanlar
Ebob-Ekok
Rasyonel Sayılar
Sıralama, Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Özdeşlikler
Çarpanlara Ayırma
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Denklemler
Oran-Orantı
Sayı ve Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Yüzde, Kar-Zarar
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Kümeler
İşlem
Saymanın Temel İlkesi
Olasılık
ALES Geometri
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Uzunluk ve Alan
Üçgende Açıortay
Kenarortay
Benzerlik
Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler
Sayısal Mantık
Grafik Yorumlama
Tablo Okuma
Şekil Yetenek
Sayı Dizileri
Mantıksal Muhakeme Problemleri
Mantıksal Akıl Yürütme
Şifreleme, Şifre Çözümleme
Sözel Akıl Yürütme
Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme
Türkçe
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlama
Anlatım Biçimleri
Paragraf
Anlatım Bozuklukları