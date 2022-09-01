ALES’e hazırlananlar sınav başvurularının ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. ALES 3 başvuruları ne zaman yapılacak? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar?

ALES 3 başvuruları ne zaman? ALES 3 ne zaman 2022?

ALES 3 başvuruları 30 Eylül-10 Ekim 2022 tarihinde alınacak. Geç başvuru işlemi 18 Ekim'de yapılacak. ALES 3 başvuru ücreti 185 TL olarak açıklandı. Geç başvurularda ücret yüzde elli artırımlı olarak alınacak. ALES 3 sınavı 20 Kasım 2022'de yapılacak. Sonuçlar ise 9 Aralık 2022'de ilan edilecek.

ALES Matematik Konuları

Temel Kavramlar

Çözümleme

Bölme ve Bölünebilme

Asal Çarpanlar

Ebob-Ekok

Rasyonel Sayılar

Sıralama, Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Özdeşlikler

Çarpanlara Ayırma

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Denklemler

Oran-Orantı

Sayı ve Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Yüzde, Kar-Zarar

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Kümeler

İşlem

Saymanın Temel İlkesi

Olasılık

ALES Geometri

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Üçgende Uzunluk ve Alan

Üçgende Açıortay

Kenarortay

Benzerlik

Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

Sayısal Mantık

Grafik Yorumlama

Tablo Okuma

Şekil Yetenek

Sayı Dizileri

Mantıksal Muhakeme Problemleri

Mantıksal Akıl Yürütme

Şifreleme, Şifre Çözümleme

Sözel Akıl Yürütme

Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

Türkçe

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlama

Anlatım Biçimleri

Paragraf

Anlatım Bozuklukları