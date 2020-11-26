ALES 2020 sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı
ALES 2020 sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı ALES'e katılacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. ALES sınavına girecek adayların sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri ÖSYM tarafından duyuruldu. ALES 6 Aralık Pazar günü yapılacak. Peki, ALES sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
ALES sınav giriş belgesi yoğun ilgi görüyor. 6 Aralık’ta yapılacak olan ALES’e girecek olan adayların heyecanla beklediği açıklama geldi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandığı duyuruldu.
ALES sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Aralık 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
ÖSYM, sınava katılacakların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı konusunda uyarıda bulundu.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
ALES'te kaç soru soruluyor?
ALES'te adaylara 50 sayısal 50 sözel olarak toplam 100 soru sorulmaktadır. Sınav sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.