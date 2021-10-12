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Eğitim ALES 2 sonucu nasıl nereden öğrenilir? ALES 2 sonuç ekranı
Eğitim

ALES 2 sonucu nasıl nereden öğrenilir? ALES 2 sonuç ekranı

ALES sonucu öğren | 18 Eylül'de gerçekleştirilen ALES 2'nin merakla beklenen sonuçları açıklandı. Peki, ALES 2 sonuçları nasıl öğrenilir? ALES 2 sonuç sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2021-10-12 11:10:00 -
ALES 2 sonucu nasıl nereden öğrenilir? ALES 2 sonuç ekranı

ALES 2 18 Eylül’de gerçekleşti. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyordu. Merakla beklenen sonuçlar 12 Ekim’de ilan edildi. Peki, ALES 2 sonuçları nereden öğrenilir?

ALES 2 sonucu nasıl nereden öğrenilir? ALES 2 sonuç ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

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