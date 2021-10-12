ALES 2 sonucu nasıl nereden öğrenilir? ALES 2 sonuç ekranı
ALES sonucu öğren | 18 Eylül'de gerçekleştirilen ALES 2'nin merakla beklenen sonuçları açıklandı. Peki, ALES 2 sonuçları nasıl öğrenilir? ALES 2 sonuç sorgulama ekranı
ALES 2 18 Eylül’de gerçekleşti. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyordu. Merakla beklenen sonuçlar 12 Ekim’de ilan edildi. Peki, ALES 2 sonuçları nereden öğrenilir?
ALES 2 sonucu nasıl nereden öğrenilir? ALES 2 sonuç ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."