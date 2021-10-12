ALES 2 sonuçları sorgulama ekranı sonuc ÖSYM gov tr

2021-ALES/2 Sınav Sonuçları açıklandı mı? 19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

2021-ALES/2 Sınav Sonuçları için tıklayın

ALES puanı nasıl hesaplanı?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES sınav puanları kaç yıl geçerli olduğu merak ediliyor. ALES sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olmaktadır.