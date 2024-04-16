ALES-1 ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? ÖSYM 2024 ALES sınavı kaç dakika ve kaç soru?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) 21 Nisan Pazar günü on binlerce adayın katılımıyla düzenlenecek. Yüksek öğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci olarak başvurmak isteyen adayların katılım sağlayacağı sınav öncesi “ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika" soruları gündemdeki yerini aldı. Akademik kariyer hedefleyen binlerce lisans mezunu öğrenci sözel ve sayısal sorulardan oluşan 100 soruluk testte ter dökecek. Peki, ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika, kaç soru? İşte 2024 ALES/1 sınavı hakkında tüm detaylar.
ALES/1 sınavı lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre 21 Nisan Pazar günü yapılacak.
ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15'te başlayacak, 12:45'te bitecek.
ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
ALES sınavı, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak, 2,5 saat sürecek ve 12.45'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/1) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 04 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?
ALES sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan sınav için ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.
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